Челси купил еще одного игрока

Английский футбольный клуб "Челси" договорился о покупке защитника московского "Локомотива" и сборной Сербии Бранислава Ивановича. Ему осталось пройти медицинское обследование и согласовать условия личного контракта. Какую сумму получит "Локомотив" за одного из своих лидеров, не сообщается, передает Reuters.

Информация о переходе Ивановича, которому 22 февраля исполнится 24 года, уже получила подтверждение на официальном сайте "Челси".

Иванович начинал карьеру в сербском клубе "Срем", в 2003-2005 гг. выступал за белградский ОФК. Перед началом чемпионата России 2006 года правый защитник перешел в "Локомотив" и отыграл за московский клуб два сезона, уточняет Лента.ру.

Напомним, что 12 января свой первый матч за "Челси" сыграл перекупленный приблизительно за 15 млн. фунтов у Болтона 28-летний француз, нападающий Николя Анелька.