Челси купил еще одного игрока
23:26, 15 января 2008Спорт
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Аврам Грант занялся защитной линией
|Аврам Грант
Информация о переходе Ивановича, которому 22 февраля исполнится 24 года, уже получила подтверждение на официальном сайте "Челси".
Иванович начинал карьеру в сербском клубе "Срем", в 2003-2005 гг. выступал за белградский ОФК. Перед началом чемпионата России 2006 года правый защитник перешел в "Локомотив" и отыграл за московский клуб два сезона, уточняет Лента.ру.
Напомним, что 12 января свой первый матч за "Челси" сыграл перекупленный приблизительно за 15 млн. фунтов у Болтона 28-летний француз, нападающий Николя Анелька.
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