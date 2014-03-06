Украинские биатлонистки не попали в десятку сильнейших в спринтерской гонке на этапе Кубка мира

Об этом сообщает официальный сайт Международного союза биатлонистов.

Лучшая из украинок - Вита Семеренко - заняла 12-е место. Спортсменка ни разу не промахнулась на огневых рубежах, но по скорости уступала оппоненткам, отстав от победительницы на 55,9 секунды.

29-й финишировала Мария Панфилова, 31-й - Юлия Джима, 46-й - Валентина Семеренко, 51-й - Наталья Бурдыга и 74-й - Ольга Абрамова.

Победу в этой гонке одержала Катарина Иннерхофер из Австрии, второй финишировала россиянка Дарья Виролайнен, третьей - Надежда Скардино из Беларуси.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня в мужской гонке лучший из украинцев Дмитрий Пидручный завоевал 21-е место.

8-9 марта в рамках соревнований в Поклюке состоятся мужские и женские гонки преследования и масс-старт.