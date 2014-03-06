Украинские биатлонисты не попали в двадцатку сильнейших спринтерской гонки этапа Кубка мира

Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации биатлона.

Лучший из украинцев - Дмитрий Пидручный - занял 21-е место, один раз промахнувшись на огневом рубеже и отстав от победителя на 1 минуту 18,4 секунды.

32-м финишировал Сергей Семенов (2 промаха, 2 минуты, 05,0 секунды); 35-м - Андрей Дериземля (2, 2 минуты 15,1 секунды); 39-м - Артем Прима (1, 2 минуты 28,2 секунды) и лишь 90-м - Сергей Седнев (5, 6 минут 53,9 секунды).

Первое место в этой гонке занял швед Бьорн Ферри, который один раз промахнулся, но сумел преодолеть дистанцию за 25 минут 03,5 секунды. Призерами гонки стали россиянин Антон Шипулин и немец Арнд Пайффер.

Позже сегодня состоится также женский спринт, в котором будут участвовать три из четырех украинских олимпийских чемпионок в эстафете - Валентина и Вита Семеренко, а также Юлия Джима.

Как сообщал УНИАН, капитан команды украинских биатлонисток Елена Пидгрушная закончила сезон досрочно, сразу после Игр в Сочи, из-за перенесенной сильной простуды и связанного с этим долгого процесса восстановления.