Чемпионат футбольной Премьер-лиги возобновится 15 марта

Как сообщает корреспондент УНИАН, совещание проводилось совместно представителями Федерации футбола Украины, Дирекции Премьер-лиги, руководителей футбольных клубов Премьер-лиги с участием представителей Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины.

Кроме того, на общем собрании Премьер-лиги планируется пересмотреть решение Дирекции ПЛ относительно переноса матчей 19-го и 20-го туров на более поздний срок.

Участники совещания заслушали рекомендации представителей МВД и СБУ относительно возобновления матчей Премьер-лиги в контексте возможностей обеспечения охраны правопорядка на стадионах. Представители клубов выразили единодушное мнение, что проведение матчей чемпионата Украины необходимо начать как можно скорее, привлекая при этом социальные резервы из «ультрас» футбольных клубов для охраны общественного порядка на стадионах. Представители Премьер-лиги отметили готовности разработки в ближайшее время нового проекта календаря футбольных соревнований.

По словам Министра молодежи и спорта Дмитрия Булатова, важно принимать решение, основываясь на потребностях общества. «Поскольку вся страна ждет проведения матчей чемпионата, соревнования необходимо восстановить как можно быстрее», - сказал министр. Булатов отметил о полной поддержке ФФУ со стороны Министерства по поводу будущей организации футбольных соревнований.

Как сообщал УНИАН, решение об откладывании старта футбольного сезона в Украине было принято Дирекцией Премьер-лиги 26 февраля. Решение было принято на основании письменного обращения МВД к ФФУ, где сообщалосьь, что проводить массовые спортивные мероприятия на данный момент опасно.