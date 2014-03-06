Теннисистка Цуренко вышла в четвертьфинал турнира в Мексике

Об этом сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

Киевлянка на этом турнире посеяна под вторым номером и, исходя из показателей рейтинга, должна дойти до финала. В матче 1/8 финала она не без проблем обыграла немку Анну Зая, доведя во втором сете дело до тай-брека - 6:1, 7:6.

В следующем круге украинка сразится с Хайди Табах из Канады.