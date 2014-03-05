Сборная Украины выиграла у США

Как сообщает корреспондент УНИАН, это был первый матч украинцев в 2014-м году.

Команда Михаила Фоменко, как и на протяжении всего 2013-го года, показала яркую игру, переиграв соперника по многим показателям. Украинцы быстрее двигались, их комбинации были более яркими и насыщенными.

В первый раз свое преимущество украинцы реализовали уже на 12-й минуте. И это был первый опасный момент у ворот американцев. Денис Гармаш пробил по воротам и попал в голкипера американцев Тима Ховарда, но от того мяч опять отскочил к Гармашу. Тот принял отскок и отдал пас правее, где Андрей Ярмоленко добивал в практически пустые ворота – 1:0.

После этого украинцы лишь на некоторое время взяли паузу, продолжив атаковать, стараясь удвоить перевес. Их усилия увенчались успехом в середине второго тайма. На 67-й минуте Марко Девич вышел один на один с вратарем, пробил низом, попав во вратаря, принял отскочивший мяч, осмотрелся и повторным ударом послал его под дальнюю штангу – 2:0. Следует отметить, что в обоих голевых моментах украинцев Ховард не сумел зафиксировать мяч в руках, что является важнейшим элементом в игре вратаря.

После этого игра выровнялась, моменты появились уже у сборной США, но до конца игры счет так и не изменился.

Как сообщал УНИАН, этот матч должен был изначально пройти в Харькове, но был перенесен по просьбе американской стороны на нейтральное поле по соображениям безопасности.