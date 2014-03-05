«Химик» выиграл первый матч плей-офф баскетбольного Кубка Европы
В Стамбуле завершился первый матч 1/8 финала Кубка Европы, в котором южненский «Химик» обыграл ТЕД из Анкары со счетом 75:71.
Об этом сообщает официальный сайт турнира.
Игра, в которой команда из Южного (Одесская область) был номинальным хозяином площадки, проходила в Стамбуле, так как ULEB запретил украинскому коллективу проводить матч у себя дома из соображений безопасности. Тем не менее, в Стамбуле мало кто поддерживал команду из Анкары.
Игроки «Химика» провалили первый период – 15:23, но затем отлично провели вторую и третью четверти – 23:16 и 21:13. В заключительном периоде они позволили сопернику сократить разрыв в общем счете до 4-х очков – 16:19.
Лучшим игроком в составе южненского клуба стал американский легионер Пол Дилэйни, набравший 15 очков и совершивший 8 перехватов.
Как сообщал УНИАН, накануне первый матч 1/8 финала провел киевский «Будівельник», который будучи хозяином площадки в литовском Каунасе обыграл французский «Нантерр» - 86:82.
Ответные матчи 1/8 финала турнира состоятся 11-12 марта.