«Химик» выиграл первый матч плей-офф баскетбольного Кубка Европы

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Игра, в которой команда из Южного (Одесская область) был номинальным хозяином площадки, проходила в Стамбуле, так как ULEB запретил украинскому коллективу проводить матч у себя дома из соображений безопасности. Тем не менее, в Стамбуле мало кто поддерживал команду из Анкары.

Игроки «Химика» провалили первый период – 15:23, но затем отлично провели вторую и третью четверти – 23:16 и 21:13. В заключительном периоде они позволили сопернику сократить разрыв в общем счете до 4-х очков – 16:19.

Лучшим игроком в составе южненского клуба стал американский легионер Пол Дилэйни, набравший 15 очков и совершивший 8 перехватов.

Как сообщал УНИАН, накануне первый матч 1/8 финала провел киевский «Будівельник», который будучи хозяином площадки в литовском Каунасе обыграл французский «Нантерр» - 86:82.

Ответные матчи 1/8 финала турнира состоятся 11-12 марта.