Президент ФФУ считает, что есть уже люди, которые видят себя в его кресле

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФФУ.

В частности, Коньков прокомментировал заявление первого вице-президента Федерации футбола Украины Анатолия Попова, который утверждает, что попытка захвата Дома футбола якобы была всего-навсего небольшим конфликтом, заметив: "Немного странная ситуация. Я не хотел говорить о людях, но некоторые вещи заставляют задуматься. Во-первых, прямо перед тем, как произошла попытка захвата здания, у господина Попова возникла внезапная и неотложная встреча. Он уехал из Дома футбола. Из своих источников мне известно, что в СМИ сейчас ведется целенаправленная информационная кампания против меня. Есть люди, которые уже видят себя в кресле президента ФФУ и готовы на что угодно ради моего устранения. Называть фамилии пока не хочу. Но я уже инициировал внутреннее расследование. Рядом со мной не могут быть люди, которые хотят жить не ради развития украинского футбола, а за его деньги".

Комментируя сам конфликт, президент ФФУ рассказал: "В четверг, 27 февраля, господин Кочетов (председатель Федерации футбола города Киева Игорь Кочетов - УНИАН) сказал мне, что есть очень важный повод для разговора. Мы встретились, и он сказал, что я должен уйти в отставку. По его словам, против меня выступает некий всеукраинский союз болельщиков в лице ее председателя Александра Прутенка, и они вот-вот должны приехать. Он отметил, что, мол, не надо сопротивляться - все уже «схвачено» непосредственно с председателем Верховной Рады Украины Александром Турчиновым и его заместителем Русланом Кошулинским. Я выслушал. Чуть позже произошло то, что произошло. К нам в Дом футбола посреди рабочего дня ворвалась группа из 20-ти человек. Часть их стояла возле здания, а часть пришла прямо ко мне в кабинет. Сказали, что они являются представителями «Правого сектора», и что у меня есть полчаса для того, чтобы подать в отставку. Иначе подожгут здание. Я сказал, что подумаю над их требованием, и они вышли из кабинета. Но я понимал, что «Правый сектор» не будет захватывать Дом футбола, они же не террористы. Впоследствии, узнав об этом, в здание Федерации футбола Украины приехала группа быстрого реагирования «Киев-центр», которые и расставили все на свои места. Боевики признались, что они «проплаченные» и выполняют заказы. Все имеющиеся доказательства были переданы в прокуратуру. Надеюсь, что компетентные органы разберутся, и виновные будут наказаны согласно действующего законодательства Украины".

Как сообщал УНИАН, 27 февраля Дом футбола пытались захватить неизвестные молодые люди. Сначала прошла информация, что это представители "Правого сектора", затем - "ультрас" киевского "Динамо". Представители обеих организаций категорически заявили о непричастности к этой акции.