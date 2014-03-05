Тренер "Донбасса" отметил важность того, что клуб сможет проводить домашние матчи в Донецке

Об этом сообщает sport-express.ru.

В частности, тренер отметил: "Весь сезон "Донбасс", как и вся Украина, великолепно поддерживали свою команду. С такой народной подпиткой мы не имели права лишать миллионы своих поклонников преимущества родных стен, которое мы и завоевали в финальном матче регулярного турнира. В эти дни в Донецке настоящий хоккейный ажиотаж – все билеты сметены! Мне кажется, это оценила даже лига, которая в не самых простых обстоятельствах разрешила нам выступать на «Арене Дружба». Спасибо КХЛ за такую поддержку".

Ранее сегодня вице-президент КХЛ Владимир Шалаев заявил, что домашние матчи Кубка Гагарина "Донбасс" будет проводить в Донецке. "Лига не будет менять структуру календаря: после визита специальной комиссии решили, что "Донбасс" будет играть в Донецке, – подчеркнул Шалаев.

Как сообщал УНИАН, в 1/8 финала плей-офф КХЛ украинская команда встретится с рижским "Динамо".