"Украинским атаманам" засчитали техническую победу над "Алжирскими пустынными ястребами"
Команде Всемирной серии бокса "Украинским атаманам" засчитана техническая победа - 5:0, в связи с неявкой алжирской команды "Пустынные ястребы" на матч в Киеве.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "атаманов".
В сообщении, в частности, отмечается: "В решении Всемирной серии бокса отмечается, что основываясь на проанализированных документах, собранных в течение последних нескольких дней, функционеры пришли к следующему выводу: Как указано в пункте 1.1.1 (Приложение D) правил соревнований Всемирной серии бокса: «Команде, которая отменяет матчевую встречу (в нашем случае отмены из-за форс-мажорных обстоятельств - как указано в договоре о франшизе) автоматически засчитывается проигрыш со счетом 0:5. Таким образом «Украинским атаманам» присуждается победа со счетом 5:0 и три зачетных очка в турнирной таблице».
Напомним, что алжирцам запретило выезжать в Киев местное Министерство иностранных дел, отменив поездку команды из соображений безопасности. Матч в Киеве должен был состояться 28 февраля.
Таким образом профессиональный боксерский клуб «Украинские атаманы» набирает 22 зачетных балла и становится недосягаемым для ближайших преследователей, гарантируя для себя, как минимум, вторую строчку в таблице накануне старта четвертьфинальных поединков. Кроме того, команда вплотную приближается к лидерам подгруппы из «Итальянского грома» и сохраняет шансы вернуть себе первую строчку в подгруппе «А». Для этого украинцам необходимо одерживать победу в ближайшем поединке против "Команды Германии" и ожидать потери очков наших соперников в выездном матче против «Алжирских пустынных ястребов".
Матч последнего тура группового этапа WSB против немецкой команды состоится 8 марта.