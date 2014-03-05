"Украинским атаманам" засчитали техническую победу над "Алжирскими пустынными ястребами"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "атаманов".

В сообщении, в частности, отмечается: "В решении Всемирной серии бокса отмечается, что основываясь на проанализированных документах, собранных в течение последних нескольких дней, функционеры пришли к следующему выводу: Как указано в пункте 1.1.1 (Приложение D) правил соревнований Всемирной серии бокса: «Команде, которая отменяет матчевую встречу (в нашем случае отмены из-за форс-мажорных обстоятельств - как указано в договоре о франшизе) автоматически засчитывается проигрыш со счетом 0:5. Таким образом «Украинским атаманам» присуждается победа со счетом 5:0 и три зачетных очка в турнирной таблице».

Напомним, что алжирцам запретило выезжать в Киев местное Министерство иностранных дел, отменив поездку команды из соображений безопасности. Матч в Киеве должен был состояться 28 февраля.

Таким образом профессиональный боксерский клуб «Украинские атаманы» набирает 22 зачетных балла и становится недосягаемым для ближайших преследователей, гарантируя для себя, как минимум, вторую строчку в таблице накануне старта четвертьфинальных поединков. Кроме того, команда вплотную приближается к лидерам подгруппы из «Итальянского грома» и сохраняет шансы вернуть себе первую строчку в подгруппе «А». Для этого украинцам необходимо одерживать победу в ближайшем поединке против "Команды Германии" и ожидать потери очков наших соперников в выездном матче против «Алжирских пустынных ястребов".

Матч последнего тура группового этапа WSB против немецкой команды состоится 8 марта.