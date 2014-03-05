Артем Милевский покинул "Актобе"

Игрок, недавно подписавший предварительный контракт с «Актобе», больше не находится в расположении клуба, сообщает sports.kz.

Точные причины отсутствия Милевского неизвестны, но вероятность его выступлений за команду Владимира Никитенко в будущем сезоне на данный момент сводится нулю.

В самом клубе эту информацию не комментируют.

Как сообщал УНИАН, Милевский подписал предварительный контракт с клубом 28 февраля. Позже, при прохождении медосмотра в клубе, по данным сайт фан-клуба "Актобе", игроку стало плохо. В самом клубе эту информацию опровергли.