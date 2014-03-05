ФФУ рассмотрит вопрос переноса матчей весенней части чемпионата Украины

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФФУ.

В частности, в сообщении говорится: "Федерация футбола Украины на обращение дирекции Премьер-лиги от 4 марта 2014 года относительно проведения совместного совещания по вопросам всестороннего рассмотрения ситуации в профессиональном футболе и возможных решений выхода из данной ситуации информирует, что рассмотрение указанного вопроса полагался на Комитет профессионального футбола Федерации в соответствии с распоряжением по Федерации № 808 от 27 декабря 2013 года. Учитывая наработки Комитета профессионального футбола, Федерация считает целесообразным рассмотреть вопрос переноса матчей весенней части чемпионата Украины по футболу и проблемы, которые накопились в профессиональном футболе, на совместном заседании Комитета профессионального футбола Федерации футбола Украины, Дирекции Премьер-лиги, руководителей футбольных клубов Премьер-лиги, а также при участии представителей Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины".

Материалы совместного совещания и проблемные вопросы планируется вынести на расширенное заседание Исполкома Федерации.

Как сообщал УНИАН, Премьер-лига приняла решение о переносе начала весенней части соревнований 26 февраля. На данный момент уже пренесенны матчи двух туров чемпионата - 19-го и 20-го.