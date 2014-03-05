Директор Евробаскет-2015: никаких решений относительно турнира 22-23 марта ФИБА-Европа принимать не будет

Об этом УНИАН сообщили в Местном организационном комитете Евробаскет-2015

А именно, Лубкивский отметил: «Несмотря на информацию, которая появляется в эти дни, прежде всего, в российских СМИ, никаких решений относительно Евробаскета-2015 ФИБА-Европа на заседании правления 22-23 марта принимать не будет. Такую позицию руководство ФИБА-Европа подтвердило во время нашей недавней встречи в Мюнхене».

В то же время он подтвердил, что на заседании будут обсуждаться состояние подготовки к Евробаскету 2015 и ситуация в Украине, а также место проведения U18 Чемпионата Европы среди мужчин (Дивизион B). «Сегодня ведутся дискуссии, стоит ли с учетом сложной ситуации проводить юношеский турнир летом в Донецке. Именно относительно этого турнира ФИБА-Европа намерена принять решение 22-23 марта», - сообщил директор турнира.

М. Лубкивский подчеркнул, что ФИБА-Европа занимает очень толерантную и благосклонную позицию к Украине: «Руководители ФИБА-Европа с пониманием относятся к тем проблемам, с которыми сегодня сталкивается Украина в связи с действиями Российской Федерации».

«Хочу также отметить, что официальные представители ФИБА-Европа, в частности, руководитель департамента по связям с общественностью Сакис Контос не делал никаких заявлений или комментариев российскому информационному агентству ИТАР ТАСС о намерениях ФИБА-Европа в отношении Евробаскета-2015. Руководствоваться следует официальной информацией, которая выложена на официальном сайте европейской ассоциации баскетбольных федераций и является единственно достоверной" - полдчеркнул М Лубкивский.

Кстати, он также отметил, что "президент Федерации баскетбола Украины Александр Волков никуда не исчез, как об этом сообщают некоторые СМИ. Он занимается делами федерации и призвал спортивную общественность России не допустить военного безумия".

3 марта российское информационное агентство ИТАР-ТАСС распространило информацию о том, что ФИБА-Европа 22 марта вроде будет принимать решение о сохранении права Украины проводить у себя Евробаскет-2015. Эта новость дальше была распространена российскими СМИ и СМИ европейских стран.

Как сообщал УНИАН, 39-й чемпионат Европы по баскетболу среди мужчин планируется провести в Украине в сентябре 2015 года. Городами-хозяевами чемпионата должны стать Киев, Львов, Днепропетровск, Донецк, Харьков и Одесса.

Местный организационный комитет «Евробаскет-2015» является официально уполномоченной ФИБА-Европа и ФБУ негосударственной структурой для обеспечения операционной части подготовки и проведения турнира Евробаскет 2015 в Украине. МОК «Евробаскет-2015» действует на основании Соглашения о проведении турнира между ФБУ и ФИБА-Европа.