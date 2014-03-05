Бой за титул Кличко-старшего пройдет в Мексике

Об этом сообщает официальный сайт WBC.

В заявлении организации лишний раз отмечается, что Кличко-старший приостановил карьеру в связи с политической карьерой в Украине.

Пресс-секретарь WBC Виктор Кота отметил: "Этот бой привлечет внимание огромного количества болельщиков во всем мире. Это будет уже третий чемпионский поединок в супертяжелом весе, который пройдет в Латинской Америке, и второй, который пройдет в Мексике, поэтому это историческое событие для бокса".

О конкретном городе и дате проведения боя будет сообщено дополнительно.