Бой за титул Кличко-старшего пройдет в Мексике
13:53, 05 марта 2014Спорт
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Канадец Бермейн Стиверн и мексиканец Крис Ареола оспорят титул чемпиона мира по боксу по версии WBC, ставший вакантным по завершении карьеры Виталия Кличко, в Мексике.
Стиверн и Ореола / wbcboxing.com
Об этом сообщает официальный сайт WBC.
В заявлении организации лишний раз отмечается, что Кличко-старший приостановил карьеру в связи с политической карьерой в Украине.
Пресс-секретарь WBC Виктор Кота отметил: "Этот бой привлечет внимание огромного количества болельщиков во всем мире. Это будет уже третий чемпионский поединок в супертяжелом весе, который пройдет в Латинской Америке, и второй, который пройдет в Мексике, поэтому это историческое событие для бокса".
О конкретном городе и дате проведения боя будет сообщено дополнительно.
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