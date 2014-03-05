МОК Евробаскет-2015 не нуждается в помощи других стран в организации турнира

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МОК.

В частности, директор турнира Евробаскет-2015 Маркиян Лубкивский заявил: «У нас достаточно знаний и опыта для того, чтобы провести Чемпионат Европы по баскетболу - 2015 не хуже, чем Чемпионат Европы по футболу - 2012. За организационную составляющую мы не волнуемся: специалистами МОК «Евробаскет-2015» разработаны все концептуальные документы. Мы хорошо понимаем, какой должна быть модель будущего турнира. Единственное и главное, что сегодня нужно выяснить, насколько этот чемпионат нужен нашей стране, учитывая, с одной стороны, его высокий международный статус и значение для имиджа государства, а с другой стороны - сегодняшнюю непростую ситуацию в Украине. Евробаскет 2015 - это один из немногих крупных международных мероприятий, хозяином которых Украина будет в ближайшие годы».

Как известно, в течение последнего месяца о желании провести Евробаскет 2015 заявили несколько европейских государств, в частности, Франция, Польша и балтийские страны.

Как сообщал УНИАН, 39-й чемпионат Европы по баскетболу среди мужчин планируется провести в Украине в сентябре 2015 года. Городами-хозяевами чемпионата должны стать Киев, Львов, Днепропетровск, Донецк, Харьков и Одесса.