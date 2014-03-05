Украинец Омельчук стал чемпионом Европы по пулевой стрельбе
12:55, 05 марта 2014Спорт
0
Украинский спортсмен Олег Омельчук завоевал золотую награду на чемпионате Европы по пулевой стрельбе.
Олег Омельчук / shooting-ua.com
Об этом УНИАН сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.
В финальных соревнованиях в стрельбе из пневматического оружия с 10 метров Омельчук завоевал первое место, набрав 200,7 очков. «Серебро» досталось белорусскому спортсмену Виталию Кудзе (199,3), третьим стал португалец Жоао Коста (180,0).
Ранее, на этом же соревновании, Омельчук вместе с коллегами по сборной Денисом Кушнировым и Виктором Банькиным завоевали золото и в командном зачете.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter