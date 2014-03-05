Украинец Омельчук стал чемпионом Европы по пулевой стрельбе

Об этом УНИАН сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.

В финальных соревнованиях в стрельбе из пневматического оружия с 10 метров Омельчук завоевал первое место, набрав 200,7 очков. «Серебро» досталось белорусскому спортсмену Виталию Кудзе (199,3), третьим стал португалец Жоао Коста (180,0).

Ранее, на этом же соревновании, Омельчук вместе с коллегами по сборной Денисом Кушнировым и Виктором Банькиным завоевали золото и в командном зачете.