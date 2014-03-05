Илья Марченко проиграл в первом же матче теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Низкая позиция в рейтинге украинца не позволила ему автоматически квалифицироваться в основной турнир. А в предварительном турнире он в первом раунде сошелся с американцем Николасом Майстером.

В первом сете Марченко вел игру, имели небольшое преимущество и при счете 4:4 сумел выиграть два гейма подряд, сделав брейк – 6:4. Но, уже во второй партии в игре украинца случился провал. Он сумел выиграть лишь два гейма – 2:6. В решающей третьей партии игра шла на равных до тай-брека, в котором чуть удачливее оказался американец – 7:6 (10:8).

Как сообщал УНИАН, накануне в первом раунде квалификации в женском турнире свои матчи выиграли Надежда Киченок и Марина Заневская.

Основной турнир в Индиан-Уэллсе пройдет с 7 по 16 марта.