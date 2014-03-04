«Будівельник» обыграл французский «Нантерр» в первом матче плей-офф Кубка Европы

Как сообщает корреспондент УНИАН, в баскетбольной столице Литвы киевская команда проводила домашний матч из-за решения ULEB, вызванного соображениями безопастности.

В этом матче киевляне влядели преимуществом в первой половине, когда выиграли с 2-очковым преимуществом первую четверть, а потом - с 4-очковым - вторую - 21:19 и 26:22. После большого перерыва в каждой из четвертей французы отыграли по одному баллу, 19:20 и 20:21.

Лучшим игроком в составе киевлян в этом матче сатл литовский легионер Дариуш Лавринович, набравший 28 очков, а также сделавший 9 подборов и 3 блок-шота.

Эта разница в очках больше на руку французскому коллективу, который в ответном матче, на своей площадке вполне может отыграться и добыть большее преимущество.

Решающий матч 1/8 финала в этой паре состоится во Франции ровно через неделю - 11 марта.