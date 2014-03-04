«Донбасс» выиграл последний матч регулярного чемпионата КХЛ

Как сообщает корреспондент УНИАН, обе команды задолго до этого обеспечили себе путевки в плей-офф турнира – Кубок Гагарина.

Это матч был очень принципиальным для обеих команд. От результата зависело то, какая из команд будет иметь преимущество своей площадки в серии плей-офф. Оба коллектива занимали 4-5 места в таблице и не могли подняться на 3-е место, либо опуститься на 6-е. Поэтому, они заранее знали, что в плей-офф будут играть между собой.

Перед игрой дончане опережали соперника, но матч проходил в Риге, и в случае успеха латвийцы могли обойти украинский клуб в итоговой турнирной таблице. Тем не менее, уже на второй минуте игры был назначен буллит в ворота «Динамо» за нарушение правил Сандисом Озолиньшем. Буллит уверенно реализовал Александр Торяник. На протяжении оставшегося времени игры обе команды имели немало шансов изменить счет, но счет так и остался без изменений.

В итоге, «Донбасс» выиграл и набрал в итоговой турнирной таблице 97 очков. Команда заняла 4-е место в Конференции «Запад», уступив московскому «Динамо», СКА из Санкт-Петербурга и чешскому клубу «Лев» (Прага). У рижского «Динамо» осталось 93 очка и 5-е место.

Плей-офф КХЛ начнется 7 марта.