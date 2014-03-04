Две украинские теннисистки вышли в финал отборочного турнира в Индиан-Уэллс
17:55, 04 марта 2014Спорт
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Украинские теннисистки Надежда Киченок и Марина Заневская вышли в финал квалификационного турнира на престижнейшем соревновании WTA Premier в Индиан-Уэллс, США.
Надежда Киченок / sport-xl.org
Об этом сообщает Теннисный портал Украины.
В первом круге квалификации Киченок, посеянная под 23 номером, разгромила колумбийку Мариану Дюке-Мариньо - 6:1, 6:0.
За выход в основную сетку представительница Днепропетровска поспорит со словацкой теннисисткой Анной-Каролиной Шмидловой.
Заневская на старте переиграла израильтянку Юлию Глушко - 6:4, 6:1.
Следующей соперницей Марины станет канадка Шэрон Фичман.
Основной турнир в Индиан-Уэллс пройдет с 7 по 16 марта.
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