Две украинские теннисистки вышли в финал отборочного турнира в Индиан-Уэллс

17:55, 04 марта 2014
Спорт
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Украинские теннисистки Надежда Киченок и Марина Заневская вышли в финал квалификационного турнира на престижнейшем соревновании WTA Premier в Индиан-Уэллс, США.

Надежда Киченок / sport-xl.org

Об этом сообщает Теннисный портал Украины.

В первом круге квалификации Киченок, посеянная под 23 номером, разгромила колумбийку Мариану Дюке-Мариньо - 6:1, 6:0.

За выход в основную сетку представительница Днепропетровска поспорит со словацкой теннисисткой Анной-Каролиной Шмидловой.

Заневская на старте переиграла израильтянку Юлию Глушко - 6:4, 6:1.

Следующей соперницей Марины станет канадка Шэрон Фичман.

Основной турнир в Индиан-Уэллс пройдет с 7 по 16 марта.

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