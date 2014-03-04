Две украинские теннисистки вышли в финал отборочного турнира в Индиан-Уэллс

Украинские теннисистки Надежда Киченок и Марина Заневская вышли в финал квалификационного турнира на престижнейшем соревновании WTA Premier в Индиан-Уэллс, США.

Об этом сообщает Теннисный портал Украины. В первом круге квалификации Киченок, посеянная под 23 номером, разгромила колумбийку Мариану Дюке-Мариньо - 6:1, 6:0. За выход в основную сетку представительница Днепропетровска поспорит со словацкой теннисисткой Анной-Каролиной Шмидловой. Заневская на старте переиграла израильтянку Юлию Глушко - 6:4, 6:1. Следующей соперницей Марины станет канадка Шэрон Фичман. Основной турнир в Индиан-Уэллс пройдет с 7 по 16 марта.

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