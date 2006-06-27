Блохин: команда играла со своей тенью

Главный тренер сборной Украины Олег Блохин на пресс-конференции после матча со сборной Швейцарии, после которого его команда вышла в четвертьфинал чемпионата мира, признался, что не смотрел серию пенальти. Он заявил, что в течение такой упорной игры очень тяжело находиться на скамейке запасных, а серия пенальти интересна зрителям, но не тренеру.

"Просидеть на лавке 120 минут очень тяжело, а смотреть такую нервотрепку совсем невозможно. Это для зрителей развлечение, а для тренера… Во время серии пенальти я находился в раздевалке. Я даже не поверил, когда мне сказали, что Шевченко не забил, - приводит слова Блохина сайт Champion". – Сегодня играли две равных команды, с одинаковыми шансами на победу. Нам больше повезло в серии пенальти, в этой русской рулетке".

В ответ на вопрос о том, почему его команда действовала так осторожно, Блохин заметил, что играть в футбол можно по-разному, а главное – результат. По словам наставника украинцев, в четвертьфинальном матче со сборной Италии перед командой будет стоять задача победить. При этом Блохин подчеркнул, что его команда и так перевыполнила план на турнир, дойдя уже до 1/4 финала.

Главный тренер сборной Украины сравнил команду Швейцарии со своей командой, заявив, что "пришлось играть со своей тенью". В такой игре, по его словам, сложно было ожидать, что одна из команд добьется победы в основное или дополнительное время.

Напомним, что сборная Украины вышла в 1/4 финала чемпионата мира по футболу, обыграв сборную Швейцарии со счетом 3:0 в серии пенальти.

Лента.ру