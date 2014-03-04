ФФУ согласилась на проведение матча Украина - США

Об этом говорится в официальном заявлении президента ФФУ Анатолия Конькова, которую УНИАН предоставили в пресс-службе организации.

В частности, в заявлении говорится: "После заявления относительно отмены вылета национальной сборной на Кипр, где должна состояться товарищеская игра с национальной сборной командой США, несмотря на военную агрессию Российской Федерации на территории Автономной Республики Крым, ко мне поступило множество телефонных звонков от представителей общественности и футбольного сообщества, которые высказали разные взгляды на такое решение. Я, как президент ФФУ и Михаил Фоменко, главный тренер национальной сборной, провели длительную консультацию с министром спорта Украины Дмитрием Булатовым. По результатам разговора, мы пришли к единому мнению относительно необходимости проведения запланированного товарищеского матча со сборной США - футбольной командой страны, которая стала на защиту наших национальных интересов и территориальной целостности Украины".

Также в заявлении отмечается: "Это решение крайне важно для поднятия национального духа украинского народа. Это решение должно объединить страну и продемонстрировать на весь мир, как высоко реет флаг Украины и гордо звучит национальный гимн независимого государства. Отметим, что товарищеский матч между сборными Украины там США будет проведен под лозунгом «Peace for Ukraine!» (Мир для Украины)".

Как сообщал УНИАН, матч Украина - США состоится 5 марта на Кипре. Поначалу его проведение было запланировано в Харькове, однако, по просьбе американской стороны его перенесли из соображений безопасности.