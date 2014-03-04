Олимпийцы Украины призвали к миру

Об этом говорится в обращении, которое УНИАН предоставили в Национальном олимпийском комитете Украины.

В частности, в обращении говорится: "Украинские олимпийцы в течение многих лет своими победами прославляют Украину в мире независимо от того, какой регион страны они представляют. Мы гордимся выдающимися львовянами Виктором Чукаринім, Павлом Ледневым, Яной Шемякиной, прославленными луганчанами Валерием Брумелем, Ольгой и Виктором Брызгиными, непревзойденными харьковчанами Юрием Поярковым, Алексеем Баркаловым, Рустамом Шариповым, героями-крымчанами Яной Клочковой, Артуром Айвазяном, Александром Усиком, знаменитыми киевлянами Борисом Шахлиным, Валерием Борзовым, Юрием Седых, Вадимом Гутцайтом, Владимиром Кличко, славными дончанами Полиной Астаховой, Ильей Мате, Лилией Подкопаевой, представителями Одесской и Николаевской областей - Василием Ломаченко и Ольгой Харлан, и многими-многими другими".

Также в обращении отмечается: "В нелегкое для нашей страны время, олимпийцы из 13 регионов Украины на XXII зимних Олимпийских играх 2014 года были единой командой, одним целым, а непобедимая четверка биатлонисток: Вали и Виты Семеренко из Сумм, Елены Пидгрушной из Тернополя и Юлии Джимы из Киева завоевала олимпийское «золото» для всей Украины, став символом единства украинского народа!"

Подытоживая, авторы обращения призывают: "От имени всей многонациональной Олимпийской семьи Украины обращаемся к олимпийцам всего мира ради сохранения мира выразить свою солидарность Украине и украинскому народу! Будем вместе!"

Обращение подписано от имени НОК Украины.