Сроки проведения гимнастического "Кубка Захаровой" перенесли на месяц

Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации гимнастики.

Как сообщается, причиной перноса турнира стала нестабильная политическая обстановка в стране.

Турнир, проводящийся ежегодно в Киеве, является официальным международным соревнованием и входит в календарь FIG. В нем регулярно принимают участие все сильнейшие гимнастические сборные мира, включая Россию, США, Румынию и Китай.