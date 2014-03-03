Сроки проведения гимнастического "Кубка Захаровой" перенесли на месяц
19:55, 03 марта 2014Спорт
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Международный турнир по спортивной гимнастике "Кубок Олимпийской чемпионки Стеллы Захаровой", который должен был состояться в Киеве 29-30 марта, перенесен на 26-27 апреля.
Кубок Захаровой-2013 / stellazakharova.com.ua
Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации гимнастики.
Как сообщается, причиной перноса турнира стала нестабильная политическая обстановка в стране.
Турнир, проводящийся ежегодно в Киеве, является официальным международным соревнованием и входит в календарь FIG. В нем регулярно принимают участие все сильнейшие гимнастические сборные мира, включая Россию, США, Румынию и Китай.
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