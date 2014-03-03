Харьковский "Локомотив" снялся с Открытого чемпионата России по волейболу

Об этом говорится в заявлении ВК "Локомотив", сообщили УНИАН в пресс-службе харьковского клуба.

В частности, в заявлении подчеркивается: " Мы с горечью констатируем, что приостанавливаем участие в Открытом чемпионате России по волейболу в самый разгар сезона. Принять это непростое решение нас вынуждает политическая ситуация вокруг Украины. Наверное, не стоит перечислять различные аспекты положения в целом, которые заставили нас принять такое решение. Не скроем, что участие в самом сильном клубном чемпионате мира – это не только бесценный опыт, но и просто мечта каждого стремящегося к вершинам спорта волейболиста, а также огромный рост популярности любимого вида спорта в нашей стране".

Вместе с тем, в клубе отмечают: "Сегодня мы оставляем за собой право сосредоточиться на выступлении в национальных соревнованиях и подготовке игроков сборной Украины, поскольку харьковский «Локомотив» – базовый клуб для национальной команды".

ВК «Локомотив» "прекрасно понимает, что этот шаг сопряжен с огромной ответственностью перед нашими болельщиками, но в нынешней ситуации мы не можем поступить иначе".

Заявление подписали руководство, игроки и тренеры «Локомотива».