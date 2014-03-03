Директор турнира Евробаскет-2015 считает, что провокационные действия Российской Федерации в отношении Украины препятствуют подготовке соревнований

Об этом говорится в специальном заявлении, которую предоставили УНИАН в пресс-службе Местного организационного комитета "Евробаскет-2015".

В частности, в заявлении говорится: «Спровоцированая действиями руководства Российской Федерации нестабильная ситуация в отдельных регионах Украины препятствует полноценной подготовке Евробаскета-2015. Такое поведение РФ не только представляет опасность для мира и стабильности в Украине, но и грозит срывом проведения чемпионата. Сегодня - это главная угроза проведению Евробаскета в Украине», - заявил Лубкивский.

Он отметил, что качественная подготовка турнира зависит от нескольких факторов. Первый из них - это строительство арен. Несмотря на задержки со строительством, украинские инвесторы могут успеть возвести арены, на которых пройдут матчи чемпионата. Второй - организационная составляющая подготовки, которой занимается уполномочен на это ФИБА-Европа Местный организационный комитет «Евробаскет 2015». «Хочу всех заверить, что в этом аспекте подготовки мы полностью в графике: заключаются соглашения с городами и аренами, разработаны все концептуальные документы, планируются предтурнирные мероприятия. Проблемным является третий фактор, а это спровоцированая Россией непростая политическая ситуация на Востоке Украины, в частности в городах-хозяевах будущего чемпионата Донецке, Одессе и Харькове», - подчеркнул М. Лубкивский.

Он также отметил, что коллеги из ФИБА-Европа очень взволнованы: «Мы в контакте с ними ежедневно. Звонят родители детей, которые должны участвовать в Чемпионате Европы среди восемнадцатилетних юношей (дивизион B), запланированном в Донецке уже летом этого года. Они очень обеспокоены».

МОК «Евробаскет 2015» совместно с Федерацией баскетбола Украины продолжают готовить визит в Украину высокой делегации ФИБА-Европа с целью обсуждения с руководством Украины дальнейшей судьбы нынешнего ЧЕ U18 в Донецке и Евробаскета 2015, что должно произойти в 6 городах Украины. Этот визит может состояться уже в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, Евробаскет должен пройти в шести городах Украины в сентябре 2015 года.