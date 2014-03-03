Фоменко настраивает своих подопечных на победу в матче против сборной США

Как передает корреспондент УНИАН, об этом главный тренер национальной команды заявил на пресс-окнференции накануне отлета команды на игру, которая состоится на Кипре.

В частности, Фоменко отметил: "Мы настраиваем наших подопечных только на победу. С кем бы мы ни играли, задачи остаются те же".

Относительно настроения футболистов тех клубов, которые недавно вылетели из еврокубков, тренер отметил: "Конечно, настроение после проигрыша на этом этапе в Лиге Европы хорошо на футболистах не отразится. Хотели пройти, но не получилось. Мы поговорили с ребятами на эту тему и сказали, что это уже история, и из всего надо извлекать позитивные стороны. Учитывая ситуацию в стране, думаю, это отражается на ребятах. Игрок "Шахтера" Степаненко не приехал, потому что играл на уколах против «Виктории», соответственно, это вызвало отрицательные последствия. Селезнев находится в хорошем состоянии, но у него еще будут процедуры, которые он будет проходить у наших врачей. Все остальные живы и здоровы. Рады друг другу".

Касательно будущего соперника наставник команды отметил: "У США свои мысли и свои задачи. Они будут наигрывать состав перед чемпионатом мира, но это их дела. Мы посмотрели несколько игр с их участием и завтра поделимся информацией с ребятами. Много игроков США играет в составах команд английской Премьер-лиги, думаю, что их игра будет похожа на игру английских клубов".

Как сообщал УНИАН, товарищеский матч Украина - США состоится 5 марта на Кипре. Изначально игра должна была пройти в Харькове, но матч перенесли по просьбе американской стороны из соображений безопастности.