"Донбасс" заверил КХЛ, что проводить игры плей-офф в Донецке безопасно

Об этом заявил президент украинского клуба Борис Колесников, сообщает пресс-служба клуба со ссылкой на Р-Спорт.

В частности, Колесников отметил: "Мы предоставили КХЛ все документы о том, что матчи в Донецке проводить безопасно. Мы не для того два года шли к плей-офф, чтобы проводить домашние матчи на территории другого города. Недавно в Донецке проводился футбольный матч Лиги Европы, который был организован как надо. Мы все надеемся, что КХЛ разрешит нам играть дома".

Также Колесников заявил, что политические проблемы не будут мешать развитию клуба. "Мы смотрим вперед с оптимизмом. Спорт и, в частности, "Донбасс" должны оставаться вне политики", - добавил президент донецкой команды.

Первые матчи 1/8 финала Кубка Гагарина должны пройти 7 и 8 марта.

"Донбасс" в 1/8 финала турнира сойдется с рижским "Динамо".