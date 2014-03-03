"Химик" и "Будівельник" проведут домашние матчи плей-офф Кубка Европы на нейтральной территории
15:26, 03 марта 2014Спорт
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Руководство ULEB, проводящей два самых престижных баскетбольных клубных турнира Европы - Евролигу и Кубок Европы - запретило украинским клубам "Химик" (Южный) и "Будівельник" (Киев) проводить на своих площадках домашние матчи 1/8 финала Кубка Европы в связи с нестабильной ситуацией в стране.
Будівельник / budivelnyk.ua
Обе команды свои матчи проведут на нейтральной территории, сообщили УНИАН в пресс-службах команд.
Матч между «строителями» и французским «Нантерром» состоится в литовском городе Каунас, на «Жальгирис-Арене».
В свою очередь, домашний матч южненской команды против турецкого клуба "ТЕД Анкара" будет проведет в Стамбуле. Матч будет сыгран на площадке "Abdi Ipekci Arena" (Стамбул, Турция). На этой арене свои домашние матчи проводит стамбульский "Фенербахче".
Ранее УНИАН сообщал со ссылкой на пресс-службу "Будівельника", что команде разрешили провести домашний матч с "Нантерром" в Киеве.
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