Доминик Коулмэн покинул баскетбольный клуб «Киев»

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе клуба.

На данный момент баскетболист в поисках нового клуба.

В украинской Суперлиге Коулмэн сыграл 15 матчей, набирая в среднем за игру 7.9 очков, делая 7.0 подборов и 9.1 передач.

Коулмен - лучший игрок Суперлиги по количеству передач и четвертый в рейтинге эффективности (19.9). Американец также единственный в Суперлиге, кто дважды в течение сезона делал трипл-дабл.

В Кубке вызова (третий по рангу клубный баскетбольный еврокубок) статистика Коулмена такая: 6 матчей, 3.0 очков, 4.7 подборов и 5.5 передач в среднем за игру.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня стало известно, что Украину оставили все пятеро легионеров БК "Азовмаш".