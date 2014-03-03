Юношеская сборная Украины по футболу сыграет на турнире в Латвии

Об этом УНИАН сообщили в Федерации футбола Украины.

Кроме хозяев соревнований и нашей команды, участие в турнире в Риге также примут сборные Финляндии и Азербайджана.

Главный тренер сборной Украины вызвал для участия в турнире следующих игроков: вратари - Вадим Солдатенко («Динамо», Киев), Дмитрий Безрук («Черноморец», Одесса); защитники - Игорь Кирюханцев («Шахтер», Донецк), Павел Лукьянчук, Игорь Яровой (оба - «Динамо», Киев), Иван Зотько («Металлист», Харьков), Сергей Палюх («Днепр», Днепропетровск); полузащитники - Бека Вачиберадзе, Денис Арендарук, Александр Зубков (все - «Шахтер», Донецк), Владислав Кочергин, Валерий Лучкевич (оба - «Днепр», Днепропетровск), Алексей Клак, Марьян Мисик, Сергей Наполов (все - «Металлург», Донецк); нападающие - Андрей Борячук («Шахтер», Донецк), Артем Беседин («Динамо», Киев), Олег Квич («Скала», Моршин).

Сборная Украины в полуфинале соревнований сыграет с азербайджанскими сверстниками. Этот матч состоится 4 марта в 11:00.

Финал и матч за 3-е место состоятся 6 марта.