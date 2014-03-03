Украинские дзюдоистки завоевали две медали Континентального кубка
13:24, 03 марта 2014Спорт
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В Варшаве состоялся Кубок Европы по дзюдо среди женщин, где две медали завоевали представительницы сборной Украины.
Дзюдо / noc--ukr.org
Об этом УНИАН сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.
Победу в турнире и золотую медаль завоевала Марина Черняк, которая выступает в весовой категории до 48 кг.
Еще одна украинка Татьяна Левицкая стала третьей в весе до 52 кг.
Кубок Европы - один из самых престижных турниров в дзюдо, который происходит раз в году.
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