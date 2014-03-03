Украинские дзюдоистки завоевали две медали Континентального кубка

13:24, 03 марта 2014
Спорт
0

В Варшаве состоялся Кубок Европы по дзюдо среди женщин, где две медали завоевали представительницы сборной Украины.

Дзюдо / noc--ukr.org

Об этом УНИАН сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.

Победу в турнире и золотую медаль завоевала Марина Черняк, которая выступает в весовой категории до 48 кг.

Еще одна украинка Татьяна Левицкая стала третьей в весе до 52 кг.

Кубок Европы - один из самых престижных турниров в дзюдо, который происходит раз в году.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter