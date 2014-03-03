Баскетбольный клуб "Азовмаш" расстался с легионерами

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе клуба.

В сообщении говорится: "Азовмаш" по обоюдному согласию сторон прекратил сотрудничество с иностранными баскетболистами - защитниками Терреллом Стоглином и Маркусом Гиньярдом, форвардами Маршоном Пауэллом и Дэниэлом Киккертом, а также центровым Коулмэном Коллинзом".

Между тем, в нынешнем сезоне игроки демонстрировали хорошую индивидуальную статистику. Коллинз в среднем за игру имел 11,7 очка и 7,6 подбора, Гиньярд 15,5 очка и 5,2 подбора, а Киккерт 17,1 очка и 5,8 подбора. Все они пополнили состав команды перед началом текущего сезона. А Стоглин, сыграв в майке "Азовмаша" лишь 2 матча в чемпионате Суперлиги (19,5 очка, 4,5 подбора и 5,0 передачи) и одну встречу в рамках Единой Лиги ВТБ (29 очков в победном для команды поединке с "Цмоки-Минск" в столице Беларуси), за короткое время стал одним из лидеров коллектива.

С Пауэллом контракт был подписан только 25 февраля и он не успел проявить себя в новой команде.

В то же время, все украинские баскетболисты "Азовмаша" остаются в расположении клуба и тренируются в обычном режиме. Не претерпел никаких изменений и тренерский штаб команды - работать с игроками продолжают Звездан Митрович и Мирко Оцокольич.