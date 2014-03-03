Сборная Украины выиграла чемпионат мира по стрельбе из лука в командном зачете

Об этом УНИАН сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.

Украинские спортсмены завоевали 7 медалей, из них - 3 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую.

Высшую ступеньку пьедестала заняли женская и мужская команды в составе Анастасии Павловой Лидии Сичениковой, Вероники Марченко и Виктора Рубана, Маркиян Ивашко, Георгия Иваницкого соответственно. Звание чемпионки мира также завоевала наша юниорка Мария Школьная.

Две серебряные награды мирового первенства на счету юниоров в командных соревнованиях, а также у лидера сборной Украины Виктора Рубана.

В индивидуальных соревнованиях Анастасия Павлова завоевала третье место.

В общекомандном зачете второе место заняла сборная Италии, третьими стали американцы.