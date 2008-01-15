Ребров: пресса должна хоть немного поддержать команду

Обещанной кардинальной «чистки» в «Динамо», несмотря на заявления Игоря Суркиса, так и не последовало, пишет Болельщик. И тем не менее, рокировка на тренерском мостике не может не внести кое-какие изменения в стратегию развития клуба. Подробностями о жизни команды поделился Сергей Ребров.

О новаторстве Юрия Семина

«Конечно, что-то новое есть. Каждый тренер имеет свое видение предсезонной подготовки».

О физических нагрузках По словам Реброва, тренировки проходят «в принципе, как обычно. Нашей «физикой» занимается Винченцо Пинколили. Главный тренер же, как предполагается, будет больше заниматься вопросами тактики.

Конечно, сравнивать с тем, что было раньше, нельзя. Многие хотят проводить параллели с периодом работы Лобановского, но нет смысла это делать. Валерий Васильевич был уникальным человеком. Что-то в нем было такое, что игроки без всяких накруток стопроцентно заряжались на игру. Думаю, его успех крылся в его же имени, авторитете, который он заработал за многие годы успешной работы».

О критике «Считаю, что все рассуждения о трениях внутри команды стали следствием поражений в еврокубках. У каждого клуба бывают неудачные футбольные периоды. Когда у нас ничего не получалось, СМИ только добавляли масла в огонь. Думаю, в сложные моменты пресса должна хоть немного поддержать команду, а не макать ее лицом в грязь».

О надежде «Наверное, самые преданные болельщики и без моих слов продолжают верить в команду, в ее будущие победы. И тем не менее, хочу заверить всех наших поклонников, что поражения игроки переживают также болезненно, как и фаны. Мы, футболисты, приложим все усилия для достижения максимального результата, а в нынешнем сезоне – это выигрыш чемпионата и Кубка Украины».