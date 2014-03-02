"Ювентус" обыграл "Милан" в матче чемпионата Италии

Об этом сообщает официальный сайт Серии А.

В противостоянии, считающемся классическим в чемпионате Италии, в этот раз явным фаворитом считалась команда из Турина. "Милан" в нынешнем сезоне испытывает явный кризис, занимая 10-е место в турнирной таблице, в то время как "Ювентус" явный лидер, на 11 очков опережающий ближайших соперников. А "Милан" команда из Турина опережает и вовсе на 34 очка.

В этом матче "Ювентус" вполне логично доказал свое преимущество. В концовке первого тайма, на 44-й минуте, Фернандо Льоренте открыл счет, а в середине второго тайма, на 68-й минуте, Карлос Тевес удвоил преимущество своей команды.

В оставшееся время команде без труда удалось сохранить свое преимущество.

