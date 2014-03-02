"Ювентус" обыграл "Милан" в матче чемпионата Италии
23:32, 02 марта 2014Спорт
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В Милане завершился центральный матч 26-го тура чемпионата Италии, в котором "Милан" противостоял туринскому "Ювентусу" и проиграл со счетом 0:2.
Рикардо Монтоливо (Милан) и Карлос Тевес (Ювентус) / Reuters
Об этом сообщает официальный сайт Серии А.
В противостоянии, считающемся классическим в чемпионате Италии, в этот раз явным фаворитом считалась команда из Турина. "Милан" в нынешнем сезоне испытывает явный кризис, занимая 10-е место в турнирной таблице, в то время как "Ювентус" явный лидер, на 11 очков опережающий ближайших соперников. А "Милан" команда из Турина опережает и вовсе на 34 очка.
В этом матче "Ювентус" вполне логично доказал свое преимущество. В концовке первого тайма, на 44-й минуте, Фернандо Льоренте открыл счет, а в середине второго тайма, на 68-й минуте, Карлос Тевес удвоил преимущество своей команды.
В оставшееся время команде без труда удалось сохранить свое преимущество.
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