«Донбасс» проиграл ЦСКА в матче КХЛ

Как сообщает корреспондент УНИАН, основное и дополнительное время игры завершилось вничью и все решилось в серии буллитов, где точнее были армейцы.

Начало матча осталось за хоккеистами российского клуба, которые больше атаковали и на 17-й минуте реализовали свое преимущество в гол. Алексей Морозов разыграл шайбу с партнером и забросил ее в нижний угол ворот «Донбасса». Во втором периоде ЦСКА больше помышлял о сохранении своего перевеса, чем об увеличении. Этим воспользовались гости, которые на 38-й минуте сравняли счет. Евгений Дадонов выкатился один на один с вратарем и бросил точно между щитков – 1:1.

Третий период и овертайм голов не принесли, хотя соперники много атаковали ворота друг друга. А в серии буллитов более хладнокровными оказались москвичи. Никита Зайцев и Николай Прохоркин свои моменты реализовали, в то время как Рэнди Робитайл попал во вратаря, а Максим Якуценя бросил мимо. Согласно регламенту соревнований, победа в серии буллитов вознаграждается одним баллом в общем счете – 2:1 в пользу ЦСКА.

Таким образом, после 53 игр на счету "Донбасса" стало 94 балла и команда по-прежнему занимает 4-е место в турнирной таблице Конференции Запад. Впереди идут российские «Динамо» (Москва), у которого на счету 112 очков, и СКА из Санкт-Петербурга – 105 баллов, а также чешский «Лев» (Прага) – 96.

Последний матч регулярного чемпионата «Донбасс» проведет во вторник, 4 марта, в гостях против «Динамо» (Рига).