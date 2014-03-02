Украинец Кравцов отчислен из команды НБА «Финикс»

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Украинец стал лишним после того, как «солнечные» подписали контракт с Шавликом Рэндольфом. Бывший игрок «Бостон Селтикс» Рэндольф имеет внушительную статистику игр.

В то же время, Кравцов в сезоне 2013/14 участвовал в 20 играх, проводя в среднем лишь по 3 минуты на площадке. За это время в среднем за матч он успевал набрать 1 очко и сделать 0,9 подбора.

Одним из конкурентов Кравцова за место в стартовом составе был другой украинец Алексей Лэнь. Его статистические показатели куда более высокие и он продолжает оставаться в команде. Кроме того, на данный момент Лэнь остается единственным представителем Украины в НБА.