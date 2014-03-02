Ломаченко не смог стать чемпионом мира

Об этом сообщает boxingnews.com.ua

Ломаченко неплохо провел первый раунд, однако затем инициативой завладел Салидо, которому раз за разом удавалось доставать туловище украинца своими тяжелыми ударами. Только во второй половине поединка Ломаченко удалось выровнять ситуацию в ринге, а последние два раунда Ломаченко выиграл очень уверенно, однако этого оказалось недостаточно для победы.

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По окончании двенадцати раундов мнения судей разделились – один из них отдал победу Василию Ломаченко со счетом 115:113, а двое других – Орландо Салидо со счетом 115:113 и 116:112.

После окончания поединка Ломаченко в интервью Максу Келлерману отметил: «Я благодарен за этот шанс. Я сделал все, что было в моих силах на сегодняшний день. Не хотел бы говорить по поводу судейства – судьи всегда правы».