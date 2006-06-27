Ющенко поздравил сборную Украины и поблагодарил за праздник

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО от имени миллионов украинских болельщиков поздравил Национальную сборную по футболу с очередной победой на Чемпионате мира и выходом в 1/4 финала.

Об этом УНИАН сообщили в официальном интернет-представительстве Президента Украины. (26 июня в Кельне украинцы одержали победу над командой Швейцарии в серии послематчевых пенальти со счетом 3:0).

Своей игрой, убежден В.ЮЩЕНКО, украинские футболисты продемонстрировали всему миру, что они хорошо владеют тактикой игры и искусно защищают собственные ворота. Президент поблагодарил игроков и тренерский штаб за настоящий праздник, который они подарили своим болельщикам. По словам главы государства, победы украинской сборной на ЧМ – это прекрасный подарок украинцам к 15-й годовщине Независимости.

В.ЮЩЕНКО также отметил, что “успешная игра украинской команды работает на объединение Украины и воспитывает патриотические чувства, ведь в дни, когда играет наша сборная, болельщики с сине-желтыми флагами – привычное явление для любого украинского города”.

По словам Президента, он вместе со своей семьей, как и миллионы других болельщиков, до поздней ночи наблюдал за вчерашним матчем и держал кулаки за нашу команду, особенно во время пенальти.

Президент отметил, что будет непременно поддерживать украинскую команду в следующей игре со сборной Италии, которая состоится 30 июня.