Боксер Салидо проиграл титул чемпиона мира по итогам взвешивания перед боем с Ломаченко

Об этом сообщает официальный сайт украинского боксера.

Ломаченко без проблем с первой попытки уложился в лимит полулегко веса, показав на весах 125.25 фунтов. Вес Салидо с первой попытки составил 128.25 фунтов, и ему было отведено два часа, чтобы согнаться до отметки в 126 фунтов (57,1 кг). Однако, Салидо отказался делать это, потеряв, таким образом, свой чемпионский титул на взвешивании. Салидо будет также обязан выплатить Ломаченко $15 тыс. в качестве штрафа за перевес.

По словам представителя команды Салидо, Орландо еще до взвешивания знал, что ему не удастся уложиться в лимит полулегкого веса даже несмотря на то, что специального для этого из Мексики за неделю до боя он привез с собой врача. Сразу же, после первой попытки на весах, Салидо отказался сгонять лишние 2.25 фунта (около 1 килограмма) и принялся пить жидкость.

Таким образом, в предстоящем бою на кону титул будет только для Василия Ломаченко, который получит его, если выиграет бой. Если победу одержит Орландо Салидо, титул будет объявлен вакантным.