Ультрас киевского «Динамо» заявляют о непричастности к захвату Дома футбола

Об этом говорится в заявлении, опубликованной на странице ультрас в социальной сети «В контакте».

В частности, в заявлении говорится: «В сообщениях СМИ о захвате Дома футбола приводятся слова главы ФФУ Анатолия Конькова о том, что группа людей, которые захватили помещение, назвали себя ультрас «Динамо». Ультрас «Динамо» (Киев) официально сообщают о своей непричастности к захвату Дома футбола. Учитывая сложную ситуацию внутри страны мы не планируем предпринимать каких-либо действий, которые ведут к ее дальнейшей дестабилизации. Зато мы будем делать все от нас зависящее, чтобы в Украине как можно быстрее наступили мир и согласие».

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Как сообщал УНИАН, накануне Дом футбола в Киеве захватили неизвестные, которые требовали немедленной отставки президента Федерации футбола Украины Анатолия Конькова. Впоследствии, они покинули помещение, не достигнув цели. Сначала сообщалось, что это представители организации «Правый сектор», но позже Коньков сообщил, что причастные к захвату представились как ультрас киевского «Динамо».