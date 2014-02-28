Суркис осуждает попытки захвата здания Федерации футбола Украны

Об этом он сказал Українським Новинам.

"Футбол должен быть вне политики - это базовый принцип УЕФА. Я осуждаю попытки захвата здания ФФУ и политизации украинского футбола", - сказал он.

Суркис обратился к властям с призывом сделать все необходимое для обеспечения нормальной работы федерации и проведения футбольных матчей в Украине в соответствии с требованиями УЕФА и Международной футбольной ассоциации (ФИФА).

Ранее в СМИ появилась информация о захвате членами "ультрас" "Динамо" здания ФФУ с требованием к президенту ФФУ Анатолию Конькову уйти в отставку.

Объединение профессиональных футбольных клубов Украины "Премьер-лига" перенесла начало весенней части соревнований на неопределенный срок.