Суркис осуждает попытки захвата здания Федерации футбола Украны
23:04, 28 февраля 2014Спорт
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Вице-президент Европейского союза футбольных ассоциаций Григорий Суркис осуждает попытки захвата здания Федерации футбола Украны.
Суркис осуждает попытки захвата здания Федерации футбола Украны / gipoteza.net
Об этом он сказал Українським Новинам.
"Футбол должен быть вне политики - это базовый принцип УЕФА. Я осуждаю попытки захвата здания ФФУ и политизации украинского футбола", - сказал он.
Суркис обратился к властям с призывом сделать все необходимое для обеспечения нормальной работы федерации и проведения футбольных матчей в Украине в соответствии с требованиями УЕФА и Международной футбольной ассоциации (ФИФА).
Ранее в СМИ появилась информация о захвате членами "ультрас" "Динамо" здания ФФУ с требованием к президенту ФФУ Анатолию Конькову уйти в отставку.
Объединение профессиональных футбольных клубов Украины "Премьер-лига" перенесла начало весенней части соревнований на неопределенный срок.
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