Артем Милевский стал игроком "Актобе"

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

В частности, в сообщении говорится: "Сегодня в офисе ФК "Актобе" между клубом и футболистом был заключен трудовой договор сроком на 1 год. Милевский перешел в "Актобе" на правах свободного агента".

Ранее один из ведущих игроков сборной Украины и киевского "Динамо", после ухода из "Динамо" был игроком турецкого "Газиантепспора", в составе которого провел 6 матчей и забил 1 гол.