Артем Милевский стал игроком "Актобе"
16:22, 28 февраля 2014Спорт
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Экс-игрок киевского "Динамо" и сборной Украины по футболу Артем Милевский подписал контракт с казахстанским "Актобе".
Артем Милевский / fc-aktobe.kz
Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
В частности, в сообщении говорится: "Сегодня в офисе ФК "Актобе" между клубом и футболистом был заключен трудовой договор сроком на 1 год. Милевский перешел в "Актобе" на правах свободного агента".
Ранее один из ведущих игроков сборной Украины и киевского "Динамо", после ухода из "Динамо" был игроком турецкого "Газиантепспора", в составе которого провел 6 матчей и забил 1 гол.
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