Киевская гимназия присоединилась к культурно-образовательному проекту в рамках II летних Юношеских Олимпийских игр

Как сообщили УНИАН в Национальном олимпийском комитете Украины, школой побратимом киевлян стала школа Тианг Хиабінг из Нанкина.

Сегодня во время интернет-урока киевские и нанкинские школьники представили друг другу свои учебные заведения и систему образования в них.

Активными участниками необычного урока стали Олимпийская чемпионка по легкой атлетике Наталья Добрынская, шеф миссии на II ЮОИ, призер Олимпийских игр по прыжкам в воду Анна Сорокина, призер Игр по парусному спора Елена Пахольчик, директор Олимпийской Академии Украины Валентина Ермолова, член исполкома Киевского городского отделения НОК Украины Сергей Тимофеев, журналисты, учителя школы.

Всего предусмотрено проведение 4 таких интернет-уроков.

Почти через полгода в китайском Нанкине состоятся II летние Юношеские Олимпийские игры (ЮОИ).

Более 3500 спортсменов в возрасте от 15 до 18 лет из 205 стран мира будут соревноваться в 28 видах спорта.

Юношеские Олимпийские игры - это не только спортивные соревнования, но и реализация культурной и образовательной программ, имеющих целью в интересной форме рассказать участникам об олимпийских ценностях, важности активного отдыха и здорового образа жизни, донести необходимость борьбы с допингом и т.д.

Образовательная программа II Юношеских Олимпийских игр предусматривает возможность ознакомиться с культурой стран-участниц, а также их достижениями в области спорта и олимпийского образования.