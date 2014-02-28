СМИ: "Правый сектор" пытался захватить Федерацию футбола

В пятницу, 28 февраля, к зданию подъехало несколько автобусов, откуда вышли вооруженные щитами и дубинками молодчики, которые называют себя "Правым сектором", сообщает Чемпион.

20 из них зашли в Дом футбола и требуют отставки Конькова до завершения сегодняшнего дня, передает корреспондент "Чемпиона".

Читайте также"Правый сектор" признал своей целью "максимальное овладение силовым блоком"Если этого не произойдет, они обещают захватить помещение Федерации футбола Украины большими силами.

В разговоре с "Чемпионом" эти люди отмечают, что они выполняют конкретную задачу человека, которая в этом заинтересована. И за такие действия им были выплачены деньги.

В то же время, Эспрессо ТВ сообщает, что представители "Правого сектора" пытались захватить Дом футбола в Киеве и заставить президента ФФУ Анатолия Конькова уйти в отставку, и покинули здание после небольшой драки.