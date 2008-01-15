Расписание отборочных матчей ЧМ 2010 для сборной Украины

В понедельник на встрече представителей сборных шестой отборочной группы к Чемпионату Мира 2010 был окончательно определен календарь игр всех участников.

Как сообщает Football.ua, стартовым матчем нашей группы станет поединок между Казахстаном и Андоррой, который состоится 20 августа. Все остальные участники начинают свой отборочный вояж 6 сентября: Украина примет Беларусь, хорваты померяются силами с Казахстаном, а Андорра попытается дать бой англичанам.

Расписание всех матчей:

2008 год 20 августа

Казахстан - Андорра

6 сентября

Андорра - Англия

Хорватия - Казахстан

Украина - Белорусь

10 сентября

Хорватия - Англия

Андорра - Белорусь

Казахстан - Украина

11 октября

Англия - Казахстан

Украина - Хорватия

15 октября

Беларусь - Англия

Хорватия - Андорра

2009 год 1 апреля

Англия - Украина Андорра - Хорватия

Казахстан - Беларусь

6 июня

Казахстан - Англия

Хорватия - Украина Беларусь - Андорра

10 июня

Англия - Андорра

Украина - Казахстан

19 августа

Беларусь - Хорватия

5 сентября

Украина - Андорра

Хорватия - Беларусь

9 сентября

Англия - Хорватия

Беларусь - Украина

Андорра - Казахстан

10 октября

Украина - Англия

Беларусь - Казахстан

14 октября

Англия - Белорусь

Казахстан - Хорватия

Андорра - Украина