Расписание отборочных матчей ЧМ 2010 для сборной Украины
Начнем с белорусов, закончим с Андоррой
В понедельник на встрече представителей сборных шестой отборочной группы к Чемпионату Мира 2010 был окончательно определен календарь игр всех участников.
Как сообщает Football.ua, стартовым матчем нашей группы станет поединок между Казахстаном и Андоррой, который состоится 20 августа. Все остальные участники начинают свой отборочный вояж 6 сентября: Украина примет Беларусь, хорваты померяются силами с Казахстаном, а Андорра попытается дать бой англичанам.
Расписание всех матчей:
2008 год20 августа
Казахстан - Андорра
6 сентября
Андорра - Англия
Хорватия - Казахстан
Украина - Белорусь
10 сентября
Хорватия - Англия
Андорра - Белорусь
Казахстан - Украина
11 октября
Англия - Казахстан
Украина - Хорватия
15 октября
Беларусь - Англия
Хорватия - Андорра
2009 год1 апреля
Англия - УкраинаАндорра - Хорватия
Казахстан - Беларусь
6 июня
Казахстан - Англия
Хорватия - УкраинаБеларусь - Андорра
10 июня
Англия - Андорра
Украина - Казахстан
19 августа
Беларусь - Хорватия
5 сентября
Украина - Андорра
Хорватия - Беларусь
9 сентября
Англия - Хорватия
Беларусь - Украина
Андорра - Казахстан
10 октября
Украина - Англия
Беларусь - Казахстан
14 октября
Англия - Белорусь
Казахстан - Хорватия
Андорра - Украина