Украина в еврокубках: бесславный конец

Как минимум, две из них имели хорошие шансы побороться за путевку в 1/8, а одна – донецкий «Шахтер» - и вовсе выглядела фаворитом в паре со скромной чешской «Викторией» из Пльзени. Тем не менее, ни дончане, ни днепропетровский «Днепр», ни одесский «Черноморец», ни киевское «Динамо» не сумели продлить украинскому болельщику «еврокубковую весну».

Наиболее бездарным получилось выступление киевлян, что, отчасти, было предсказуемо. Владелец клуба Игорь Суркис ранее так и не решился сменить наставника команды Олега Блохина на другого специалиста. Хотя Блохин уже давным-давно полностью исчерпал кредит доверия динамовских фанатов. Остальные боролись до конца, но в Донецке хозяевам поля не хватило фарта, когда мяч упорно не шел в ворота соперников во втором тайме, а в случае с «Днепром» и «Черноморцем» решающим оказался фактор несоблюдения командной дисциплины. Игроки удалялись с поля за грубые действия в решающий момент, оставляя своих партнеров в численном меньшинстве.

«Шахтер»: главная сенсация плей-офф

Поначалу, сомнений в смысле успешного выступления, как минимум, в первом раунде плей-офф не было относительно донецкого «Шахтера». Солидный европейский клуб, завсегдатай Лиги чемпионов, обладатель трофея последнего в истории розыгрыша Кубка УЕФА (предшественника Лиги Европы). Что еще нужно для того, чтобы обыграть скромный чешский клуб «Виктория» одной из пивоварных столиц мира Пльзени?.. Тем более что говорить о недостаточном внимании команды к Лиге Европы, в угоду внутреннему первенству, не приходится. Постсоветские команды, в принципе, не жертвуют любой возможностью засветиться на евроарене. А, не имея шансов блеснуть в «высшем свете» - Лиге чемпионов, – вынуждены довольствоваться успехами во второразрядной Лиге Европы. Где, кроме «Шахтера», отметились победами российские «Зенит» и ЦСКА. Наконец, самый главный аргумент - генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин накануне плей-офф безапеляционно заявил, что команду устроит только выигрыш турнира.

Но, «Виктория» оказалась верна себе. Год назад команда в плей-офф Лиги Европы переиграла по сумме двух матчей авторитетный и амбициозный итальянский «Наполи», а сейчас – «Шахтер». И горнякам приходится утешаться тем, что итальянцы были разбиты в пух и прах: 5:0 по сумме игр.

Зимнее межсезонье для горняков оказалось чрезвычайно тихим в плане трансферной активности. Но это и не удивительно. Как и всегда при Луческу, на рынке клуб активничает летом. Да и отсутствие новичков, гарантировало взаимопонимание игроков на поле, которые уже знают, чего друг от друга ждать. Правда, до конца работа по внедрению летних новичков еще не закончилась. Пять игроков, переехавших в Донецк летом, в той или иной мере, до сих пор, продолжают вписываться в командную игру.

Специалисты были уверены в легкой победе горняков еще в Пльзене, но этого не случилось – 1:1. Более того, «Виктория» повела в счете, но «Шахтер» довольно быстро отыгрался. Накануне ответного матча была надежда на то, что команда уже будет чуть больше «вкатана» в сезон. Все-таки, один официальный матч уже проведен. Но…

Горняки вальяжно начали игру, в которой их устроила бы нулевая ничья или победа. Команда не спешила атаковать ворота соперника, за что поплатилась в середине первого тайма. На 29-й минуте Даниэль Коларж точным ударом в дальний нижний угол открыл счет. А на 33-й минуте Милан Петржела удвоил преимущество своей команды. Таким образом, для общей победы по сумме двух матчей, во втором тайме горнякам необходимо было забивать три гола. Выйдя после перерыва на поле под свист трибун «Донбасс-Арены» игроки «Шахтера» перехватили инициативу, имели немало очень опасных моментов, но довести до логичного гола сумели только один из них. На 87-й минуте Луис Адриано замкнул фланговый прострел Вячеслава Шевчука – 1:2.

Что же, этот результат по-настоящему сенсационен. И причин тут может быть три: элементарная недооценка соперника, плохая межсезонная подготовка или нездоровая атмосфера в коллективе. Ну и не стоит сбрасывать со счетов банальное невезение. Кстати, именно последнее бросается в глаза в первую очередь. Глядя на то, как «Шахтер» провел второй тайм ответного матча, можно с уверенностью сказать, что именно невезение, вкупе с недооценкой соперника, и привели к столь печальному результату. И это должно быть вдвойне обидно Мистеру и его команде.

Что касается внутрикомандной атмосферы, то это оставим любителям конспирологии. Пока никаких причин искать «подводные камни» в Донецке (вроде тех, что сейчас всплывают в харьковском «Металлисте») нет.

«Динамо»: продолжение осени

Киевское «Динамо», проведшее пару удачных матчей в самой концовке осенней части сезона (в конце ноября – начале декабря), избежало кардинальных изменений. Оказалось, растопить сердце Игоря Суркиса - проще простого: всего-то двумя матчами. А его безмерная любовь к Олегу Блохину оказалась выше всякой меры. Зря…

Зимой «Динамо» продолжило политику избавления от балласта, массово продавая ненужных игроков. С одной стороны, чтобы они не отбывали свой номер на тренировках и в играх за «Динамо»-2 (они совершенно не нужны Блохину), с другой - облегчить клубную зарплатную ведомость. Все-таки статус «Динамо» не позволяет платить игрокам рядовые зарплаты, которые может себе позволить «Заря» или «Таврия». Здесь марка гораздо выше, и, соответственно, цены тоже. В разные клубы ушли Александр Алиев («Анжи» Махачкала, Россия), Айилла Юссуф и Владимир Богданов («Металлист»), Бенуа Тремулинас («Сент-Этьен», Франция). Особенно удивил трансфер Тремулинаса. Его с помпой покупали летом, полгода назад, как основного игрока сборной Франции и будущую звезду «Динамо». В итоге, он не задержался в Киеве и на один полный сезон. А уже сейчас оказался Блохину не нужным вовсе.

Что взамен? Взамен - ничего. За исключением отбывшего дисквалификацию за употребление допинга вратаря Александра Рыбки. Трансфер Рыбки достаточно важен для «Динамо», особенно, если он наберет форму. Летом заканчивает карьеру Шовковский и остается один Максим Коваль. В этой ситуации присутствие Рыбки будет означать полноценную комплектацию вратарской линии.

Кстати, Рыбка уже оформил свое возвращение, выйдя на поле в первом тайме первого матча с «Валенсией». Он вышел на замену получившего травму Шовковского и… сразу же проявил себя далеко не с самой лучшей стороны. Шовковский покидал поле при счете 0:0, в то время как Рыбка пропустил два гола – 0:2.

Впрочем, нюансов в появлении Рыбки в «Динамо» хватает и без его игровых неудач. Любопытно, как его примет киевская публика. Игрок, начинавший карьеру в «Динамо», впоследствии, через «Оболонь», оказался в «Шахтере». Более того, в матче «Динамо» - «Шахтер» несколько лет назад он не придумал ничего лучшего, как показать непристойный жест провоцировавшим его болельщикам «Динамо». Встреча вратаря с этими самыми болельщиками могла произойти уже в официальной игре 2014-го года с «Валенсией», но ее перенесли на нейтральное поле. Также перенесли на неопределенное время старт чемпионата Украины, и, соответственно, матч «Динамо» – «Шахтер». В общем, «теплый прием» киевской публики Рыбку еще ждет.

Пока же отметим, что после безвольного проигрыша на Кипре со счетом 0:2 (матч, назначенный на 20 февраля, перенесли из Киева) в ответной игре - в Испании - киевляне также не отличились ровно ничем. Соперник и не помышлял об атаке, сосредоточив все внимание на сохранении добытого преимущества. И без труда удержал его в, пожалуй, самом скучном с игровой точки зрения матче четверга – 0:0.

Чем теперь Игорь Суркис будет оправдывать нахождение Олега Блохина на тренерской скамье «Динамо» не понятно. Хотя, так уже полгода…

«Днепр»: не справились с Адебайором

Перед ответными матчами 1/16 финала одной из главных надежд украинских болельщиков на успех был «Днепр». Команда отлично провела первый матч в Днепропетровске с грозным «Тоттенхэм Хотспур». Причем, провела его за счет старых резервов.

Зима в плане активности на трансферном рынке прошла для «Днепра» тихо. Команда практически не вступала в контакт с потенциальными продавцами игроков и имела лишь один серьезный контакт с покупателем. Самый крупный трансфер межсезонья в украинском футболе мог случиться с участием Евгения Коноплянки. Но его переход так и не был завершен, что, кстати, является плюсом для команды. Ведь «Днепр» не потерял своего безусловного лидера.

С другой стороны, опасение вызывал «тренерский фактор». Испанский специалист Хаунде Рамос зарекомендовал себя в Днепропетровске тренером, у которого команда весной выглядит гораздо хуже, чем осенью. Так было уже не раз, в частности, в прошлом году, когда «Днепр» в 1/16 финала Лиги Европы проиграла по сумме двух матчей скромному швейцарскому «Базелю».

Впрочем, в этот первый матч у «Тоттенхэма» - 1:0, где победный гол, кстати, забил тот самый Коноплянка, реализовавший пенальти, был выигран. Это уже можно занести в актив команде. Выиграть в первом матче после длинной зимней паузы у клуба английской Премьер-лиги, где чемпионат не прерывается даже в рождественские каникулы, - дорогого стоит.

И тем более обидно, что удержать победный результат так и не удалось. В ответной игре днепропетровцы долгое время на равных играли с соперником. Более того, открыли счет в самом начале второго тайма (на 47-й минуте) благодаря точному удару Романа Зозули. Но на 56-й минуте Кристиан Эриксен сравнял счет, а на 63-й антигероем в «Днепре» стал автор гола Зозуля, получивший прямую красную карточку - удаление. Оставшись в меньшинстве, днепропетровцы не смогли противостоять напору соперника. Дубль Эммануэля Адебайора решил все. Он отличился на 65-й и 69-й минутах - 3:1.

Теперь винить Зозулю сложно. В пылу борьбы может произойти все, что угодно. К тому же, соперник толкал Романа, напрашиваясь на ответную грубость, после чего картинно упал. Но только команде от этого не легче. Особенно, когда все страдают от несдержанности одного-единственного партнера.

«Черноморец»: конец сказки

Одесский клуб стал автором главной сенсации осеннего этапа еврокубков. Никто из украинских специалистов, в принципе, не ожидал, что команда сможет попасть в плей-офф Лиги Европы. Тем не менее, проведя ряд ярких матчей, и до конца не зная свою судьбу, одесская команда, буквально, в последний момент, вскочила на подножку уходящего в весеннюю стадию турнира поезда.

Ожидать столь громкого, как для «Черноморца», успеха, не стоило и по другим причинам. Одесский клуб, традиционно, крайне пассивен на трансферном рынке. Ничего не изменилось и после выхода команды в плей-офф. По словами Григорчука, клуб не потратил при нем на трансферы даже 1 миллиона долларов. Команда предпочитает обходиться минимальными затратами. Это - свободные агенты или, в лучшем случае, дешевые, не нужные другим ТОП-клубам, игроки, теоретически готовые помочь одесской команде. Все-таки участника еврокубков можно причислить к коллективам с приставкой ТОП. И, как ни странно, такая стратегия пока работает.

Что команда потеряла нынешней зимой? Главная потеря – Сергей Самодин, который ушел в российскую «Мордовию». До перехода в «Черноморец» Самодин играл в «Кривбассе» под руководством Юрия Максимова. Сейчас же этот специалист возглавляет клуб из Саранска, борясь за выход в Премьер-лигу. Выбор Самодина, с одной стороны, логичен: возвращение к бывшему тренеру очень часто практикуется в футболе. А, с другой, выглядит весьма странно. Все-таки не каждый день увидишь игрока, сознательно меняющего команду-участника высшей лиги и еврокубков на клуб из второго по значимости дивизиона.

Поскольку выбор игроков на любую позицию в Одессе невелик (Григорчук весь прошлый год обходился обоймой в 13-14 футболистов), ясно, что когда уходит основной игрок, нужна срочная замена. В этом случае у донецкого «Шахтера» арендовали Торнике Окриашвили. Ранее игрок, права на которого принадлежат донецкому клубу, играл в аренде в мариупольском «Ильичевце» вместе с партнером по сборной Грузии Давидом Таргамадзе. Но оба «впали в немилость» главного тренера мариупольцев Николая Павлова. После этого конфликта (в начале осени) в составе «Ильичевца» они практически не появлялись. И вот, Окриашвили нашел себя в куда более перспективной одесской команде.

Что касается потери «Черноморцем» Кристи Вангели и Владимира Приемова, у которых закончились контракты, то в этом случае их нельзя назвать сверхсерьезными. Игроки не имели постоянного места в основном составе.

Продолжая находиться в кадровом цейтноте, тренер одесситов Григорчук и его подопечные в плей-офф продолжили творить чудеса. Правда, недолго. Первый матч с «Лионом» на своем поле в Одессе завершился вничью, 0:0. Причем, одесситы даже имели некоторое преимущество. А потом, в Лионе, подвела недисциплинированность. Все решило удаление в составе «Черноморца». На 76-й минуте вторую желтую карточку получил Евгений Зубейко. Численным преимуществом «Лион» воспользовался через 4 минуты - на 80-й, когда Алехандре Лаказетте забил единственный и победный гол - 1:0. Пожалуй, за одесситов обидно больше всего.

… Отечественному болельщику остается утешаться тем, что впереди еще 12 туров Премьер-лиги и решающие матчи Кубка Украины – начиная с четвертьфинала. Правда, когда возобновится футбольный сезон внутри страны, по понятным причинам, сейчас не скажет никто. Украинская Премьер-лига обещала назвать дату первых матчей «позже». Топ-менеджеры нескольких клубов ПЛ уже обмолвились, что в лиге готовы будут ответить на этот вопрос лишь через две недели. А ведь еще нужно подготовить стадионы. В отличие от команд, которые можно «переподготовить».

В любом случае, нас ожидает захватывающее зрелище под названием УПЛ. Нынешний чемпионат уже считается самым интересным и непредсказуемым за всю 22-летнюю историю независимого украинского футбола. И если сейчас, к примеру, отрыв «Шахтера» от «Динамо» составляет 5 очков, то уже после первого весеннего матча он может растаять до двух. Играют лидеры в Киеве, произойти может все, что угодно. И тогда даже Суркису не нужно будет доказывать болельщикам, для чего он все это время держал на лавке Блохина.

Еврокубковый сезон для украинских клубов окончен. Футбол продолжается…

Кирилл Стадниченко