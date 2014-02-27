Все украинские клубы выбыли из борьбы в Лиге Европы

Как сообщает корреспондент УНИАН, наибольшие шансы в предверии ответных матчей были у "Днепра", который выиграл дома у английского "Тоттенхем Хотспур" со счетом 1:0.

В ответной игре долгое время днепропетровцы на равных играли с соперником. Более того, украинский клуб открыл счет в самом начале второго тайма (на 47-й минуте) благодаря точному удару Романа Зозуле. Но на 56-й минуте Кристиан Эриксен сравнял счет, а на 63-й антигероем в "Днепре" стал автор гола Зозуля, получивший прямую красную карточку - удаление. Оставшись в меньшинстве днепропетровцы не смогли противостоять напору соперника. Судьбу двухматчевого противостояния дублем решил Эммануэль Адебайор, отличившийся на 65-й и 69-й минутах - 3:1.

Определенные шансы после первого матча имел и одесский "Черноморец", сыгравший дома вничью с французским "Лионом" - 0:0. В гостевом матче все, как и в случае с "Днепром", решило удаление в составе украинской команды. на 76-й минуте вторую желтую карточку получил Евгений Зубейко. Численным преимуществом "Лион" воспользовался через 4 минуты - на 80-й, когда Алехандре Лаказетте забил единственный и победный гол - 1:0.

А киевское "Динамо", еще в первой игре, прошедшей на нейтральном поле на Кипре, практически потеряло все шансы на успех, уступив испанской "Валенсии" со счетом 0:2. В ответном матче команды голами не отличились, 0:0.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня донецкий "Шахтер" на своем поле уступил чешской "Виктории" (Пльзень) - 1:2, проиграв и по сумме двух матчей с общим счетом 2:3.