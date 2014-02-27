ВЕТЭК: Курченко продолжит финансировать "Металлист"

Об этом сообщает официальный сайт группы.

В частности, в заявлении говорится: "Вызывает беспокойство нагнетание ситуации вокруг ФК "Металлист", которым владеет Группа, и который никоим образом не связан с политикой. ВЕТЭК продолжает развивать и финансировать Клуб. Цель "Металлиста" прежняя - победа в Чемпионате Украины и успешное выступление в Лиге Чемпионов УЕФА. Руководство Группы обращается к партнерам и клиентам с просьбой трезво оценивать ситуацию и не поддаваться на информационные провокации".

Как сообщал УНИАН, 24 февраля подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Металлист» (Харьков) Мирон Маркевич, который работал на этой должности более восьми лет. Маркевич заявил, что "в клубе ситуация просто неконтролируемая, президента (Курченко) нет, его заместители растерянные, уже три месяца не платят зарплату". Сейчас обязанности главного тренера исполняет Игорь Рахаев.

24 февраля ультрас «Металлиста» обнародовали заявление о том, что к разрушению харьковского футбольного клуба «Металлист» причастна городская и областная власть. Ультрас, со ссылкой на собственные источники сообщили, что представители городской власти угрожали Маркевичу.

25 февраля ФК «Металлист» обнародовал заявление, что клуб, который сейчас занимает второе место в турнирной таблице Чемпионата Украины, продолжает работать в нормальном режиме. «Руководство ФК «Металлист» призывает болельщиков не поддаваться паническим настроениям относительно будущего клуба, которые распространяются в СМИ. Несмотря на непростую политическую и экономическую ситуацию в стране, никто не собирается прекращать финансирование клуба и оставлять команду на произвол судьбы. «Металлист» живет и работает в нормальном режиме», - говорится в заявлении.

26 февраля городской председатель Харькова Геннадий Кернес заявил, что общался по телефону с президентом ФК "Металлист" Сергеем Курченко и тот пообещал впредь финансировать тренировочный процесс, рабочий процесс футбольного клуба «Металлист».